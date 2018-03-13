Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SADEC Genel Müdürü Sultan bin Halid Almorqi, pek çok firmayla görüşmeler yaptıklarını ve Suudi Arabistanlı taraflarla 3 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Verilen bilgilere göre SADEC; Suudi Arabistan’da üretilecek zırhlı araç için radar ve kamera sistemleri geliştirecek, yerli imkânlarla yapılacak gemiye bazı sistemleri geliştirecek ve elektronik harp, radar, optik sistemleri alanlarında Ulusal Muhafızlar Bakanlığına hizmet verecek.