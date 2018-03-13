SADEC Genel Müdürü Sultan bin Halid Almorqi, pek çok firmayla görüşmeler yaptıklarını ve Suudi Arabistanlı taraflarla 3 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Verilen bilgilere göre SADEC; Suudi Arabistan’da üretilecek zırhlı araç için radar ve kamera sistemleri geliştirecek, yerli imkânlarla yapılacak gemiye bazı sistemleri geliştirecek ve elektronik harp, radar, optik sistemleri alanlarında Ulusal Muhafızlar Bakanlığına hizmet verecek.
ASELSAN’ın firması 3 anlaşma imzaladı
13.03.2018 - 04:15 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN ile S. Arabistanlı TAQNIA DST ortaklığında kurulan Suudi Savunma Elektroniği Şirketi (SADEC), Riyad’da gerçekleştirilen 4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı’nda önemli anlaşmalar imzaladı.
Etiketler : aselsan,
549865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/549865.aspx
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