Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda yükselen dolar dün geç saatlerde, veri öncesi işlem gördüğü 3.80 liradan 3.8495 liraya kadar yükselerek 3.85 lira, euro da 4.7490 lira ile 4.75 lira sınırına dayandı. Dolar yeni güne 3.83 - 3.84 lira ve euro da 4.73 - 4.74 lira aralığında başladı.



Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) de dün 118 bin 787 puana kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.28 artışla 118 bin 441 puandan kapandı.



Türkiye ekonomisinin "yumuşak karnı" olarak bilinen cari işlemler açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.



TÜRK LİRASINDA YÜKSEK TANSİYON



Piyasalarda son durum



07:20 Asya piyasalarında öne çıkanlar

Hisse senedi piyasalarında gündem, ABD'nin Şubat ayı tarım dışı istihdam verisinde ücretlerin hız kaybından ticaret savaşlarına döndü.

Nasdaq dün de yüzde 0,36 prim yaparken S&P500 yüzde 0,13 ve Dow Jones Industrial yüzde 0,62 değer kaybetti. Asya da bu risk iştahı düşüşünü yansıtıyor.

Nikkei225 yüzde 0,1 değer kazanıyor, Şangay bileşik endeks yüzde 0,23 geriliyor. Hong Kong Hang Seng yüzde 0,27 düşüyor. Avustralya ASX200 de yüzde 0,61 düşüşte.

07:10 Türk Lirası negatif ayrıştı

Türk Lirası dün dolar karşısında yüzde 0,77 değer kaybederek gelişen ülke kurlarından negatif ayrıştı ve en çok düşen para birimi oldu.

Gün 3,8436'dan tamamlanırken 22 Ocak'tan bu yana ilk kez 3,85 aşıldı ve 3,8512 test edildi. Böylece bu yıl Dolar/TL'de 3,85'in aşıldığı 2. gün grafiklere kaydedildi. Öte yandan 15 Aralık'tan beri Dolar/TL 3,85 üzerinde hiçbir günü tamamlamış değil. Bu açıdan seviyenin psikolojik önemi de bulunuyor.

Bu sabah şu ana kadarki işlemler 3,8413-3,8484 aralığında yoğunlaştı, son işlem 3,8418'de.

Euro/TL dün tarihi rekorunu 4,7493'e taşıdıktan sonra şu anda da 4,7393'te.

Sterlin kuru 5,3535'i test etti, rekoru 5,3684'te.