Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Moody’s’in not indirimine rağmen OECD’den gelen açıklama, yeni bir ‘pardon’a işaret ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye’nin büyüme tahminini 2017 için yüzde 6,9’a, bu yıl için yüzde 5,3’e, 2019 için de yüzde 5,1’e çıkarttı. Söz konusu oranın 2011’den beri en güçlü büyüme oranı olduğuna işaret edilen raporda, sanayi üretimi, yatırım ve ticaretin yükseldiği, iş dünyası ve tüketici güveninin arttığı belirtildi. Raporda, güçlü büyümeye yeni istihdamın eşlik ettiği, OECD çapında işsizlik oranının kriz öncesi seviyelere gerilediği, özellikle 55 yaş ve üzerindeki nüfusun istihdam oranında artış yaşandığı ancak genç işsizlikte önemli bir ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.