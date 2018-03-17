Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da düzenlenen Vergi Dairesi Başkanları Toplantısı’nda konuşan Bakan Ağbal “Son 15 yılda ülkeye yatırım yapan bütün yatırımcılar kazandı. Bir yılda 1 milyon 610 bin kişiye yeni istihdam sağlandı. Geçen yıl birçok riskler vardı. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası ekonomide meydana gelen yavaşlamayı durdurmak ve yukarı yönlü devam ettirmek için olağanüstü gayretler sarf ettik. Bu sayede ekonomi yüzde 7’nin üzerine büyüdü. Türkiye ekonomisi üzerinde sürekli vehim (kuruntu) üretenler ve felaket senaryoları yazanlar, her defasında hüsrana uğradı” ifadelerini kullandı.