Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar bulundukları ülkelerde vergi ödemeden servetlerini artıran küresel teknoloji şirketlerinin saltanatı sona eriyor. Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 vergi alma hazırlığına başladı. AB Komisyonu’nun hazırladığı taslak düzenlemeyle teknoloji devleri artık reklam gelirlerinden vergi ödemek zorunda kalacak.

AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) gelecek hafta dijital kazancın vergilendirilmesi konusunda üçlü görüşme yapacak. Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması hâlinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Teknoloji devlerini kızdıran teklif daha önce Fransa tarafından gündeme getirilmişti. Teklifte vergi oranı yüzde 1 ila 5 arasında tutulmuştu ancak bu kez yüzde 3 sabit vergi öngörülüyor. AB ülkeleri ve yetkilileri tarafından kabul edildiği takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon avro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon avrodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden şirketler yeni düzenlemeye tabi olacak. Böylelikle kullanıcı hedefli online reklam satan Google ya da Facebook, Instagram, Twitter, Spotify gibi reklam alanı sağlayarak internet operasyonlarıyla gelir elde eden dijital kuruluşları Avrupa Birliği’ne vergi ödeyecek. Bu şirketler başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere büyük Avrupa ülkeleri tarafından kazançlarını, verginin düşük olduğu Lüksemburg, İrlanda gibi ülkelere yönlendirdiği ve üzerine düşeni yapmadığı gerekçesiyle kanun koyucuların hedefindeydi. Amazon gibi dijital pazar yerleri ya da Airbnb ve son dönemde Türkiye’nin gündemine oturan Uber gibi hizmet sektöründe dijital olarak faaliyet gösteren girişimleri de kapsıyor. Taslağa göre vergi kullanıcının hizmetten faydalandığı ülkeye ödenecek. Analistler teklifle yıllık 5 milyar avro civarında bir vergi tahakkuk edeceğini hesaplıyor. Netflix gibi yayın kuruluşlarıyla bulut bilişim ve IT şirketleri ise düzenlemenin dışında tutuldu.