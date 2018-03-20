Beyaz liste ile seçime katılan eski başkan Ahmet Karbeyaz 83 oy alırken, eski başkan Norayr İşler 307 oy aldı. Turuncu liste ile yarışan Mustafa Atayık ise iki adayın oylarının toplamından daha fazla oy alarak 536 oyla İstanbul Kuyumcular Odası’nın yeni başkanı oldu.
Başkanlık seçiminden sonra İKO üyelerine seslenen Mustafa Atayık “ İKO bundan sonra kuyumcu esnafının, atölyecinin; yani bu sektörün gerçek emekçilerinin sorunları için çalışacak.”
Kuyumculara yeni başkan
20.03.2018 - 04:28 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kuyumcular Odası Genel Kurulu İstanbul’da toplantı. Norayr İşler’in yeniden aday olduğu genel kurulda, eski başkanlardan Ahmet Karbeyaz ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Atayık aday oldular.
Beyaz liste ile seçime katılan eski başkan Ahmet Karbeyaz 83 oy alırken, eski başkan Norayr İşler 307 oy aldı. Turuncu liste ile yarışan Mustafa Atayık ise iki adayın oylarının toplamından daha fazla oy alarak 536 oyla İstanbul Kuyumcular Odası’nın yeni başkanı oldu.
Etiketler : mustafa atayık,
551385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/551385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER