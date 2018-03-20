Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz liste ile seçime katılan eski başkan Ahmet Karbeyaz 83 oy alırken, eski başkan Norayr İşler 307 oy aldı. Turuncu liste ile yarışan Mustafa Atayık ise iki adayın oylarının toplamından daha fazla oy alarak 536 oyla İstanbul Kuyumcular Odası’nın yeni başkanı oldu.

Başkanlık seçiminden sonra İKO üyelerine seslenen Mustafa Atayık “ İKO bundan sonra kuyumcu esnafının, atölyecinin; yani bu sektörün gerçek emekçilerinin sorunları için çalışacak.”