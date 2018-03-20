Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çift ekranlı akıllı telefon Meizu Pro 7 Plus, 5,7 inç 2K süper AMOLED ekranı, Flyme 6 işletim sistemi, 10 çekirdekli MediaTek Helio X30 işlemcisi, 16 MP ön ve iki adet 12 MP arka kamera, 6 GB RAM ve 3.500 mAh pili özelliği ile dikkat çekiyor. Pro 7 Plus’ta 1,9 inçlik fenetre ekranla birlikte gelen çift kamera teknolojisi gece daha net çekim imkânı sağlarken, bulanıklaştırma seçeneği ise bir SLR fotoğraf makinesinin çekim efektlerini akıllı telefona taşıyor. Bu özelliğe ek olarak, özel optimizasyon ve hassas ayar için belirlenen 75 sahne ile parmağınızla gösterdiğiniz alanı çok daha belirgin ve net bir hâlde görebiliyorsunuz. 128 GB dâhilî hafızayla satışa sunulan Pro 7 Plus’un Türkiye fiyatı ise 2799 TL.