Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peş peşe inşasına başlanan havalimanları sayesinde “Her 100 kilometrede 1 havaalanı” hedefinde son viraja girildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de aktif havalimanı sayısının 55’e ulaştığını belirterek, “Yurt içinde havayolunu kullanan vatandaşların ve yabancı konukların yüzde 90’ı, karayoluyla 100 kilometre yol alarak herhangi bir havalimanına erişebiliyor.” dedi. Arslan, 2023 yılına kadar yapımı tamamlanacak havalimanlarıyla isteyen herkesin en fazla 100 kilometre mesafede herhangi bir havalimanına ulaşabileceğini bildirdi. Arslan, “55 havalimanına ilave olarak Rize-Artvin, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane (Salyazı), Karaman, İzmir Çeşme-Alaçatı, Batı Antalya, Çukurova ve Tokat havalimanlarının da yapımı için adımlar atıldı.” diye konuştu.



ÇUKUROVA’DA ALTYAPI BİTİYOR

Bakan Arslan, Çukurova Havalimanı’nın altyapı inşaatının bu yıl içinde biteceğini ve üst yapı için de gelecek hafta tekliflerin alınmaya başlanacağını söyledi. Tokat Havalimanı’nda ise altyapı için ihaleye çıktıklarının dile getiren Arslan, şunları kaydetti: “2023’e kadar yapımı tamamlanacak Rize-Artvin, Karaman, Bayburt-Gümüşhane, Yozgat, İzmir Çeşme, Batı Antalya, Çukurova, Tokat havalimanları ve bu yıl hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandığında Türkiye, dünyanın en önemli transit merkezlerinden biri haline gelecek, yeni sayfa açılacak.” dedi.

Türkiye’yi daha çok uçuracak projeler

¥ Rize-Artvin ve Çukurova havalimanlarının altyapı inşaatları sürüyor.

¥ Yozgat Havalimanı ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor.

¥ Bayburt-Gümüşhane (Salyazı) Yap-İşlet-Devret ile yapılacak. Yer teslimi yapıldı.

¥ İzmir Çeşme-Alaçat ihalesi 20 Nisan’da

¥ Tokat Havalimanı’nda mali tekliflerin alınması aşamasına geldi.

¥ Karaman için ihale bu yıl yapılacak.

¥ Batı Antalya için fizibilite çalışmaları sürüyor.

¥ Çukurova için teklifler bu hafta.

Uçuş ağı yüzde 372 arttı

2003 yılında 162 olan uçak sayısının bugün 517’ye toplam yolcu sayısının da 6 kat artarak 193,3 milyona yükseldiğini dile getiren Arslan, “Havacılık anlaşması bulunan ülke sayısının 81’den 169’a çıkması Türk sivil havacılığına büyük katkı sağladı” değerlendirmesinde bulundu. Arslan, 2003’te 2 havayolu şirketiyle 60 noktaya ulaşılırken, bugün itibarıyla 6 havayolu şirketiyle 121 ülkede 300 noktaya ulaşıldığını söyledi.