Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de 160 galericinin faaliyet gösterdiği Oto Center’ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urçar, sıfır ile ikinci el otomobil arasındaki fiyat farkının arttığını belirterek “Bu da doğrudan talebin ikinci ele çevrilmesine yol açıyor. Sıfır otomobil ile 2-3 yıllık kullanılmışı arasındaki fiyat makasının olduğundan fazla açılmasına döviz kurlarındaki hareketlilik ve yeni modellerin satışa çıkması eklenince ikinci elde piyasa yaz mevsimi öncesi canlandı” diye konuştu. Mart ayı itibarıyla, tüketicilerin talebinin yoğun olduğu 30-60 bin lira arasındaki ikinci el otomobil piyasasının daha hareketli günler geçirdiğine işaret eden Urçar, “Yüksek fiyatlı araçlar da satılıyor ama bunların portföyü farklı oluyor” dedi. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık da “Vatandaş ne kadar önce otomobil alırsa o kadar kârlı olacak. Çünkü yaza kadar fiyatlar artacak. İkinci el otomobil almanın tam zamanı” diye konuştu.