Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının kilogram değeri ortalama 1,28 dolar olarak belirlendi. Geçen yıl yaklaşık 115,4 milyar kilogram ağırlığında ürün yurt dışına satılırken bunun karşılığında yaklaşık 147,3 milyar dolar döviz girdisi sağlandı. Sektörel bazda incelendiğinde, kilogram başına en yüksek ihracat değeri 722,11 dolarla mücevher grubundan elde edildi. Kilogram başı ihracat değeri, savunma ve havacılık sanayisinde 39,72 dolar, hazır giyim ve konfeksiyonda 14,92 dolar, deri ve deri mamullerinde 11,23 dolaroldu. Kilogram değeri en düşük ihracat ürün ise 0,14 dolar ile çimento ve toprak ürünleri oldu.

MÜCEVHER SEKTÖRÜ İSTANBUL'DA BULUŞTU

Mücevher ve saat endüstrisinin en önemli etkinliği olan Istanbul Jewelry Show kapılarını ziyaretçilere açtı. CNR Expo’da gerçekleştirilen fuarda Türk firmaları da binlerce lira değerindeki tasarımlarıyla yer aldı. Atasay, fuarda hem taç hem de gerdanlık olarak kullanılabilen 100 bin TL değerindeki özel pırlanta tasarımı ile ziyaretçilerin karşısına çıktı. Fuarda ayrıca sofistike takılar kullanmayı seven kadınların tercihi olan “Cennetin Kapıları Koleksiyonu” da ziyaretçilerle buluşuyor.