Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye işsizlik oranları bölge bölge belirtildi. Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek, yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2017" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2016'ya göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişi oldu.



Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek %13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile %20,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek %11,1 olarak gerçekleşti.



İstihdam Oranı 0,8 Puan Arttı



İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %47,1 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %65,6 kadınlarda ise 0,9 puanlık artışla %28,9 olarak gerçekleşti.



İşgücüne Katılma Oranı %52,8



İşgücü 2017 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 108 bin kişi artarak 31 milyon 643 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla %72,5, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %33,6 olarak gerçekleşti.



Hangi İllerde İşsizlik Oranı Yüksek?



İşsizlik oranı en yüksek bölge %26,9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt iken, işsizlik oranı en düşük bölge %3,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane oldu.





En Yüksek İstihdam Hangi İllerde?



En yüksek istihdam oranı %54,4 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop Bölgesi’nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %28,2 ile TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi’nde oldu.

