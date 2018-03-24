Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde’deki Patates Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden Fakıbaba “Hep derler ya ‘Tohum ithalat, şu ithalat, bu ithalat’ diye; ama arkadaşlar çalışmışlar ve patateste 8 çeşit patates tohumu üretmişler. Bunun 5’i şu an hazır. Birini zaten özel sektöre vermişler, 4’ünü de özel sektöre vermek üzereler. Özel sektöre 480 ton verilmiş ve bu alan arkadaşımızda 1.200 dönümlük bir alanda ekimini yapacak. 15 ülkeye de ihraç edilecek. Bizim ortalama olarak yılda patates tohumu ithalatına vermiş olduğumuz para ortalama 22 milyon dolar ve şimdi o 22 milyon doların yüzde 80’ini biz halletmişiz artık bundan sonra biz ihracata geçeceğiz” diye konuştu. Yapılacak patates tohumu ihracatından 50 milyon dolar gelir beklendiğini dile getiren Bakan Fakıbaba “Yerli ürettiğimiz çok ciddi tohumlar var ve her gittiğimiz ilde artık bundan sonra Türk halkının moralinin düzelmesi lazım. Özellikle Türk halkına şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta biz bu bölgenin değil, Avrupa’nın değil dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız”dedi.

Türk tohumu tüm dünyada filizleniyor

Türkiye, tohum sektöründe son yıllarda “marka” ülkelerden biri olmaya başladı. Daha önce tohum ithalatçısı ülkeler arasında yer alan Türkiye, son yıllarda bu alandaki çalışmalarıyla ihracatçı konumuna geldi. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Yılmaz “35-40 yılda Türkiye yaptığı çalışmalarla, kendi markasıyla 80 ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda rekabet edebilen, tohumculuk sektörü güçlü ülkelerden biri oldu. Türkiye, sınırlarını diğer ülkelere kapattığı takdirde dışa bağımlı olmadan, tohumculuk sektörü kendi ihtiyacını karşılayabilecek güce ve kapasiteye sahip. İsrail’den tohum ithal ediyoruz ama oraya tohum ihracatı da yapıyoruz. Sadece ürettiğimiz tohumları değil onlardan ürettiğimiz ürünleri de ihraç ediyoruz” dedi.

