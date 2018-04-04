Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 yılı Mart döneminde aylık yüzde 0,99, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 1,54 arttı. Yıllık artış, yüzde 10,23'le hem çift hane, hem beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış, yüzde 15,41 ile ev eşyası, yüzde 13,41 ile ulaştırma grubunda oldu. Bu harcama türünü, mart ayında peş peşe yapılan akaryakıt zamları daha da artırdı. Lokanta ve oteller yüzde 11,67, eğitim ve çeşitli mal-hizmetlerde artış yüzde 10,87'yi buldu. Beklentinin üzerinde artışı yüksek akaryakıt zamlarının tetiklediğini belirten uzmanlar, bu seviyenin Merkez Bankasını faiz ve kur konusunda müdahaleye zorladığını ifade ediyor.



MAZOT DESTEĞİ BAŞLAMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıdadaki artışın akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını dile getirerek "Fiyatların düşmesi için çiftçiye mazot desteği bir an önce başlamalı, esnafa da ticari akaryakıt uygulaması hayata geçirilmeli" dedi. Beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerinin etkisinin bitince hem fiyatların çok yükseldiğini hem de bu ürünlere talebin azaldığını kaydeden Palandöken "Bu sebeple özellikle beyaz eşya ve mobilya sektöründe kalıcı bir vergi indirimi yapılmasını istiyoruz. Böylelikle hem enflasyon düşer hem de bu sektörlerde yeniden büyük bir canlanma görülür" diye konuştu.

TEK HANE SON ÇEYREKTE

Enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu da şunları kaydetti: Kurlarda son zamanlarda gördüğümüz sert hareketlerin tekrar yatışması, özellikle gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlerin etkisinin görülmesi ve baz etkisi sonucu enflasyonda tek haneli seviyeleri yılın son çeyreğinde göreceğimizi düşünüyoruz.