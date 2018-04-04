Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üç şartı bulunuyor.

1) Gelir kriterlerinin uygun olması, 2) Bakıma muhtaçlık kriterinin olması, 3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının net geliri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. Buna engelli kişi de dahil.

RAPORDAKİ İBARE

Gelir kriterine bakalım. Buna göre; 1 Ocak itibarıyla hanedeki kişi başına düşen gelir 967 liradan fazla olmamalı. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az ‘yüzde 50’ olan ve ‘ağır engelli’ bölümünde ‘evet’ yazan rapor gerekiyor. Küçük çocuklarda rapor 1-2 yıllık veriliyor ve ‘ağır engelli’ ibaresi işaretlenmiyor.

BAŞVURU NEREYE?

Evde bakım parası alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvurulması gerekiyor. Engelli ve bakıcısının sosyal güvencesinin (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) olması bakım ücretine engel değil. Engelli çalışıyorsa ve bakıcısı ona işyerine gidiş gelişte ve işyerinde eşlik ediyor ve gelir kriteri uygunsa aylık bağlanır.

1796 LİRAYA KADAR

Engelli vatandaşlara üçer aylık dönemlerde ödenen ve adını kanun numarası olan ‘2022 sayılı kanun’dan alan ‘2022 maaşı’ miktarları da 1 Ocak’ta belli oldu. Buna göre engellilerin en yüksek 3 aylık maaşı 1589 liradan 1796 liraya çıktı. Bakım maaşı için engelli kişinin sağlık raporunda yüzde 50 ağır engel kriteri bulunurken 2022 maaşı alacak kişinin rapor oranının en az yüzde 40 olması gerekiyor. Engelli maaşı alacak kişinin hiçbir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olmaması ve hane içinde kişi başı gelirin 483 lirayı geçmemesi şart aranıyor.