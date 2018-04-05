Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60 bin serbest muhasebeci mali müşavire de KDV iadesi tespit raporu düzenleme imkânı sağladıklarını belirten Ağbal, bu konuda Bakanlık tarafından 81 ilde ücretsiz eğitim vereceklerini bildirdi. Müşavirlere eğitim sonucunda sertifika verileceğinin altını çizen Ağbal "Bu belgeyle KDV raporu düzenlenecek. 60 binin üzerindeki meslek mensubumuza yeni bir iş imkânı çıkmış oldu" dedi. Yeni KDV kanunuyla esnaf için iki kolaylık da getirildiğine dikkati çeken Maliye Bakanı Ağbal, küçük esnafın artık her ay yerine iki ay sonra KDV ödeyeceğini dile getirdi. Ağbal, böylece esnafın, o parayı iki aylık sürede ihtiyaçlarında kullanabileceğini vurguladı

İADELER HIZLANACAK

Naci Ağbal, KDV iadesine ilişkin incelemelerin 6 ayı, 1 yılı hatta 2 yılı bulabildiğine vurgu yaparak, kanunla inceleme süresini 3 aya düşürdüklerini kaydetti. Ağbal, zor duruma düşen mükellefin, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacağını sözlerine ekledi.