Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündoğdu "Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler yarın, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını yarın saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir" ifadesini kullandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise üreticilere dekar başı 170 lira ödeme yapılacağını belirtti. Soydan, Türkiye genelinde destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üreticinin faydalanabileceğine dikkati çekti.