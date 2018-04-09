Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 130 milyar liralık tarihi yatırım hamlesi için bugün start verecek. Proje bazlı yatırım teşvik sistemiyle dünyanın en geniş vizyonlu ve güçlü destekleri yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulurken, 23 firma 130 milyar liraya yakın proje için teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu firmalara tek kalemde vereceği teşvik belgeleriyle haberleşmeye kadar birçok stratejik sektörde yatırımların önü açılacak. Öncü teknolojilerin sonuna kadar desteklendiği yeni sistemle dünyanın kalbi Türkiye'de atacak.

ÖNCÜ TEKNOLOJİLERE DESTEK

Hükümet, stratejik yatırım kapsamında yaklaşık 130 milyar liraya ulaşan yatırım teşvikini onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye sanayisi açısından kritik öneme sahip yatırımları açıklayacak. Projelerde enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık başta olmak üzere 12 sektörde yatırım öngörülüyor. Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanacak büyük yatırımların, Türkiye'nin yüksek açık verdiği hammaddelerin yanında, sanayinin sürdürülebilirliği için kritik olan ürünler ve yüksek teknolojili ürünleri kapsaması hedefleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yeni teşvik sistemiyle stratejik sektörlerde yatırımların önünü açtıklarını belirterek, "Projeleri destekleyerek ekonomimize can katıyor, istihdamımızı artırıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN DEVLERİ VAR

Yeni teşvik sisteminden yararlanacaklar arasında Türkiye'nin önde gelen üç enerji üretim şirketi, beşe yakın petro-kimya şirketi, maden şirketi, savunma ve haberleşmede 8 dev, sağlıkta iki büyük sağlık sunucusu bulunuyor. Turizm teşviklerinden iki büyük havayolu şirketi, tarım, ulaşım, çelik, emlak, çimento, cam sektörlerinde de yatırım teşvik belgesi alan firmalar bulunuyor.

BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Bu yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası prim teşviki, yatırım yeri tahsisi gibi başlangıç maliyetleri düşürülecek. Faiz desteği gibi finansal kolaylık sağlamaya yönelik destekler sağlanacak. Sigorta prim desteği 7 yıl süreyle verilecek, yatırım altıncı bölgedeyse bu süre 10 yıla çıkacak. Yine aynı bölgedeyse 10 yıl süresince gelir vergisi stopaj desteği sağlanacak. Yatırım kapsamında kullanılan Türk Lirası kredilerin faizlerinin 5 puanı, yabancı para cinsinden kredilerin faizlerinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Sabit yatırım tutarının yüzde 50'sine ulaşıncaya kadar yüzde 90 uygulanan vergi indirimi yüzde 100'e kadar çıkarılabilecek.

TEŞVİKTE YOK YOK

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.

Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği sağlanacak.

Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi uygulanacak.

Enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si kadarına en fazla 10 yıla kadar enerji desteği verilecek.

Yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere, edinilen payların 10 yıl içerisinde yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı verilecek.

Aylık, beş yılı geçmemek üzere brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği sağlanacak.

Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası öngörülüyor.

Kamu alım garantisi ve altyapı desteği ile lisans ve tescillere istisna getirilecek.

Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe verilecek.

49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz bedelsiz olarak yatırımcıya devredilecek.