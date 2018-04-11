Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in, ülkesinin finans ve imalat sektörünü daha açık hale getirmeye yönelik açıklamalarından memnuniyetini dile getirdi.

Trump, Salı akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi’nin tarifeler ve otomobil sınırlamaları konusundaki nazik sözlerinden minnetarım. Aynı zamanda fikri mülkiyet ve teknoloji transferleri konusunda da. Birlikte büyük ilerleme sağlayacağız" dedi.

Şi, Salı günü yaptığı konuşmada; banka, aracı kurum ve sigorta şirketlerinde yabancıların sahip olabileceği paylara yönelik sınırlamaların kaldırılması için geçen Kasım ayında açıklanan politika değişikliklerini 2018’de yerine getireceklerini söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Şi’nin konuşması için "doğru yönde ilerlediğimizin çok iyi bir göstergesi" ama "Çin’den somut adımlar görmek istiyoruz” dedi.