Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstelik bu hizmet, uçuştan önceki son 2 saate kadar bütün uçak biletleri için geçerli olacak. Yeniliği hayata geçiren Turna.com Genel Müdürü Kadir Kırmızı, “Sektördeki iptal ve iade ile ilgili karmaşıklığı ortadan kaldırmak istedik. Her hava yolunun kendine göre belirlediği iptal ve iade kurallarını, müşterilerimiz için basitleştirdik. Mesela müşterilerimiz yurt dışı bileti alıyor ama vizeden geçemiyor. Bilet yanıyor. Ya da promosyonlu uçak biletlerinin iptal ve iadesinin çoğu defa mümkün olmadığı biliniyor. Bu sebeple erkenden düşük fiyatlarla promosyonlu uçak bileti satın almaktan vazgeçiyorlar. Artık bu endişeyi taşımayacaklar. Uçuşlarından 2 saat öncesine kadar, web sitesi üzerinden tek bir tıkla iptali gerçekleştirebilecekler” dedi.