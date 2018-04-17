Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 7,4 büyüme oranı ile G20’de birinci, OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer aldık. AB ortalamasının yüzde 2,4 olduğu dikkate alındığında, Türkiye’nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır” dedi. Erdoğan, Global Girişimcilik Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve yurt dışında, elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde çok ciddi cirolara ve varlıklara sahip işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlara rastladıklarını söyledi. Her biri bir başarı hikâyesi olan örneklerin istisna değil, oldukça yaygın olduğunu anlatan Erdoğan, insanların ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasının, doğru yöntemler ve yönlendirmelerle çok daha büyük başarılara dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.



ÂDETA SINIF ATLADIK

Geçen 15 yılda yaptıkları reformlarla Türkiye’ye demokraside ve ekonomide adeta sınıf atlattıklarına dikkati çeken Erdoğan “Türkiye sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar, yaklaşık 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. Bu tabii her şeyden önce bir güvendir. Eğer bu güven olmamış olsa, küresel sermayeyi çekemezsiniz. Bu başarının 2008 küresel finans krizine, Irak ve Suriye’de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen, elde edildiğinin unutulmaması lazım. Şayet daha stabil bir gündemle bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, inanıyorum ki uluslararası yatırım rakamlarını 2-3’e katlayabilirdik. Yaptığımız yatırımların bir başka önemli yanı var. O da şu; dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde ilk 10’a giren yatırımlar var. Bunlardan en önemlisi, bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız, İstanbul’da dünyanın bir numarası veya iki numarası olacak. İlk açılışı itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak. 2. etap 2023’te bitecek. O zaman 250 milyona kadar bir yolcu kapasitesine yıllık olarak ulaşabilecek. Herhâlde dünyada bu şekilde 3 tane var. Biz ufuk açtık, 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle, onlar bunu yaptı” diye konuştu.



YENİ MÜJDELER GELECEK

Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında, 135 milyar lirayı bulan 23 projeye verilen teşvikleri hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Bu çalışmanın devamı gelecek, tamamlandığında süratle uygulamaya geçirilecek. Amacımız, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getirmek. Bunun için daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak yola devam etme kararındayız.