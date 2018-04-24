Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 174,7 lira seviyelerinde dengelendi. Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.344 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altın güne nasıl başladı?
24.04.2018 - 09:56 | Son Güncelleme: 24.04.2018 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışında gram 174,92 liradan çeyrek altın ise 286,00 liradan alıcı buldu. İşte altın piyasasına dair güncel durum...
Etiketler : Altın,
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