Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri" konulu programa katıldı.

Bakanlık olarak politikalarını belirlerken tüm paydaşlarla bir araya gelerek kararlar aldıklarını dile getiren Sarıeroğlu, çok sık anketler yaptırdıklarını ve çıkan sonuçlara göre 24 Haziran sonrasında çok güçlü bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Sarıeroğlu, asgari ücret, taşeron, toplu iş sözleşmeleri konularında son dönemde ciddi adımlar atarak sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

İş dünyasının talep ve beklentilerini de bildiklerini belirten Sarıeroğlu, "Kıdem tazminatı konusu ortak akıl ile birlikte çözüm üretilebilecek bir alan, 'Yaptık, oldu' şeklinde bir modelden hiçbir kimsenin memnun olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Kıdem tazminatı ile alakalı uzun yıllardır çalışmaların olduğundan bahseden Sarıeroğlu, çok ciddi bir mutfak bölümünün ortaya çıktığını ancak uzlaşı bölümünün bulunmadığını aktardı.

Bu bağlamda handikaplardan birisinin de iş veren temsilcilerinin kendi arasında uzlaşamaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "TOBB, TÜSİAD, TİSK ve TİM'in birbirinden ayrı ayrı konuyla alakalı görüşü var. Kimisi kıdem tazminatı fonunun olmasını istiyor, kimisi de maliyet unsuru olacağını söylüyor. İşçi görüşü net, 'Haklarda bir geriye gidiş olamaz' diyor. Tüm bu görüşleri bir noktada buluşturmak gerekiyor. Uzlaşıyla ve suhuletle uygun bir modelin oluşturulması lazım. Bunun için de daha zaman var diye düşünüyorum. Bu anlamda daha da olgunlaştırılması, daha da konuşmamız, daha fazla bir arada olmamız gerekiyor. En son yapılan toplantıda özellikle iş veren temsilcilerimizin kendi içerisinde bir uzlaşıya varması ilk öncelikli gündem maddesi olarak belirlenmiş. O noktada çalışmalar bitirilmiş. Tekrardan iş veren kuruluşlarımız kendi aralarında olgunlaştırırsa, işçi kesimimizin temsilcileriyle bunların konuşulmasını sağlayacak ortamları oluştururuz." şeklinde konuştu.

"İSTİHDAM PERFORMANSINI ARTIRMA İLE İLGİLİ BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Bakanlıklarının her kesime hitap ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, aldıkları kararların 81 milyona anında dokunduğunu söyledi.

Bu sebeple hassasiyet ve titizlikle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İstihdam ve büyüme ile ilgili hedeflerimiz var. En önemlisi istihdam performansını artırma ile ilgili büyük hedeflerimiz var. Bunlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Başbakanımızın koordinasyonunda bakanlarımızla birlikte inşallah hükümetimiz bugüne kadar nasıl güçlü çalışmalar yaptıysa ülkemizi inşallah daha iyi yerlere getirmek için güçlü, istikrarlı ve kararlı politikalarını devam ettirecek."