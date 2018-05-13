Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan trafik cezasında yapılan yeni düzenleme ile HGS ihlali yapanlara verilen ücretin 10 katı para cezasının 4 kata indirileceğini bildirdi. İndirimin geriye dönük borçları da kapsayacağını açıklayan Bakan Arslan borçluların yapılandırma yoluna da gidebileceğini açıkladı. Arslan şunları kaydetti: “Birkaç gün önce çıkan bir torba kanun oldu. İdari para cezalarına da yapılandırma getirildi. Köprü geçişi veya otoyol cezası varsa onu yapılandırma şansı vardı. Biz istedik ki çok sayıda insan muhatap ciddi cezalar da var. Daha önceki yasayla kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içinde parasını öderse ceza yoktu. 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk. Amacımız caydırıcı olmasıydı. Yine de gördük ki insanımız atlayabiliyor. Bakiyem var zannediyor. HGS’den geçmesi gerekiyor OGS’den geçiyor. Dolayısıyla Meclis’e verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. 6 katlık kısmından vazgeçiyoruz. 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Yüzde 25 indirimli alacağız peşin ödemede. 7.5 milyon tebligat var bizde. 10 kat ceza 950 milyon TL, 800 bin de özel sektörün tebligatı var. Toplam miktar 8 milyon 300 bin. Cezanın yüzde 60’ından vazgeçeceğiz.”

BANLİYÖ HATTINDA TEST SÜRÜŞÜ BAŞLIYOR

Önümüzdeki hafta Halkalı’dan Kazlıçeşme’ye test sürüşünün başlayacağını açıklayan Arslan, “Halkalı’dan Gebze’ye banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız. Bu sene hedefimiz Ağustos gibi inşaatı bitirmek. Biz iki hattın yanına üçüncü bir hat yapıyoruz. Yine Gebze Halkalı böylece Ankara’dan kalkan bir tren Haydarpaşa’ya kadar gidebilecek” dedi.

3. HAVALİMANI’NA METRO İLE ULAŞIM

3. Havalimanı’nın 29 Ekim’de hizmete gireceğini belirten Bakan Arslan, metro hatlarının yapımının sürdüğünü söyledi. Arslan, “Havalimanı Halkalı Marmaray ile birleşecek metro olacak. Metro hattını yapıyoruz. Bunlar da Gayrettepe’ye geldiğinde havalimanına gidebilecek” dedi.

ÇANAKKALE’NİN SİLÜETİ DEĞİŞECEK

Çanakkale Köprüsü’ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ahmet Arslan, “8 Mart 2019’da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak” dedi.