Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, teşviklerin ve yeni gerçekleştirilecek yatırımların katkısıyla, 2018 ve 2019 yıllarında kruvaziyer turizminde önemli gelişme beklediklerini söyledi. Kruvaziyer turizminin gelişmesinin, özellikle çeşitlendirme ve üst gelir grubuna sahip turistlerin ülkemize çekilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bağlıkaya, “Kruvaziyer turistinin, kitle turizmi kapsamında gelen ziyaretçilerle kıyaslandığında, çok daha yüksek harcama potansiyeli bulunuyor. Kruvaziyer turistinin profili, ülkenin turizm imajını da olumlu etkiliyor. Bu alanda en yüksek seviyeyi, 2013 yılında 2,2 milyon kişiyle gördük. 2017 yılında 306 bine kadar geriledi. Bu düşüşü tersine çevirmek için atılacak her adımı önemsiyoruz. Kruvaziyer gemilerle turist getiren acentalara yolcu başına 25-45 dolar arasında teşvik sağlanması, önemli katkı sağlayacak” dedi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın “İstanbul Yenikapı’da, 6 geminin yanaşabileceği Salıpazarı Kruvaziyer Limanı’na hız verdikleri” yönündeki açıklamalarını olumlu karşılayan Bağlıkaya “İstanbul’da sıkıntı yaşandığı gerçek. Yapılacak yatırımların gelecek ziyaretçi sayısı artırılacak” diye konuştu.

Bu arada Turizmciler, bu yılın ilk çeyreğinde turist sayısında ve gelirlerde görülen artışın sezon sonuna kadar artarak devam edeceğini tahmin ediyor. Türkiye’nin tekrardan 2014’teki seviyesi olan 40 milyon turist bandını yakalaması bekleniyor.