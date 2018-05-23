Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC Türkçe'nin haberine göre, Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4.82 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor.

"Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktardı.

'JAPONLAR, YATIRIM YAPTIKLARI EKONOMİDEKİ GİDİŞATI GÖZARDI ETMEZLER'

Bloomberg'e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de gözardı etmezler" dedi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 14 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

'ARTIK DAHA FAZLA ZARAR ETMEMEK İÇİN…'

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL'nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323.537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017'den bu yana yüzde 21 artış göstermişti. Ancak TL 'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl yüzde 25'i aşmış durumda. Türk Lirası, Arjantin Pesosu'nun ardından ABD Doları'na karşı en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Bloomberg, TL'nin değer kazanacağı varsayımıyla yatırım yapan Japon yatırımcıların artık daha fazla zarar etmemek için bu pozisyonları kapattığını yazıyor.

Bloomberg'e konuşan Avustralya Milletler Topluluğu Bankası'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, dış finansman ihtiyacı bakımından kazanan ve kaybeden ülkeleri seçiyor. Türkiye bu konuda kırılgan ekonomiler arasında" diyor.

Dün gece Türk Lirası'na ne oldu?

Dolar/TL dün gece tarihte ilk kez 4,82'yi aşarken döviz masalarında hızlı hareketin arka planı tartışılmaya devam ediyor.

Piyasada Japon bireysel yatırımcıların Türk Lirası uzun pozisyonlarında stop-loss seviyelerinin tetiklenmesiyle hızlı bir hareketin tetiklendiği tezi öne çıkıyor.

Bu noktada Tokyo merkezli Gaitame Research CEO'su Takuya Kanda, gelişmelerin perde arkasını şu şekilde anlattı:

"Türk Lirası tarihte ilk kez 24 yen seviyesinin altına düşünce Japonya'da kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar stop-loss çalıştırmaya başladı. Çarşamba gecesi hızlanan işlemlerle liranın değer kaybı bir anda yüzde 3'ü aştı. Bu durum Güney Afrika Randı ve Endonezya Rupi'sine de negatif yansıdı."

Japon yatırımcıların Türk Lirası'nda yene karşı 15 Mayıs haftasında 323 bin 357 kontrat net uzun pozisyonu bulunuyordu. 2017 sonunda 266 bin 955 kontrat uzun pozisyon vardı.,

Lira, yılın başından bu yana yüzde 22 değer kaybetti.

TL/Yen 22,89'a kadar geriledi.

Mart ayının sonunda Dolar/TL tarihte ilk kez 4 seviyesini aştığında da Japon yatırımcıların işlemleri etkili olmuştu. O tarihte FPG Securities CEO’su Koji Fukaya Asya işlemlerinde lira değer kaybında Japon yatırımcıların Yen/TL zarar kes emirlerinin çalışmasının rolü olduğu görüşünü paylaşmıştı.. 13 Mart haftasında Japon yatırımcıların TL/Yen uzun pozisyonu rekor seviyedeydi.