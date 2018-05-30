Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, kullanılmayan 55 milyar liranın işletmeleri beklediğini söyledi. Geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firmanın 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar lira kredi kullandığını, bunun bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Gergerli “KGF 2016 yılının sonunda yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda reel sektörün uygun vade ve maliyetlerle finansmana erişimi sağlandı. Çok güçlü veri tabanı ve gelişmiş teknolojiye sahip sistem sayesinde kredi talepleri 24 saatte cevaplanır hâle geldi. Alınan kararla 250 milyar liralık Hazine destekli kredi kefalet tutarı kullandırılmaya başlandı.” dedi.

Gergerli, ilk dönemde 222 milyar liralık krediye karşılık 199 milyar liralık kefalet sağlandığını belirterek, bunun 78 milyar liralık kısmının imalat sektörü, 40 milyar liralık kısmının da ihracat finansmanı için kullandırıldığını kaydetti.

Hazine ile yapılan ikinci protokol ile de bu yılın başından itibaren 50 milyar liralık kefalet imkanı da sağlandığına işaret eden Gergerli, özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.



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Gergerli, bu çerçevede kadın ve genç girişimcilere ve tarım sektörüne finansman imkânı da sağlandığına dikkati çekerek “Bu protokolün en önemli özelliği birçok kesimi kapsaması. Kadın ve genç girişimcilere 1 milyar liralık finansman alanı açıldı, bunun 370 milyon liralık kısmı kullanıldı. 2 bin 200 kadın ve genç girişimci bundan istifade etti.” diye konuştu. Tarımın finansmanı için de 2 milyar liralık bir limit açıldığını belirterek, bugüne kadar 4 bin 400 işletme tarafından bu limitin yarısının kullanıldığını söyledi.

KGF’nin yüzde 75’ini KOBİ’ler kullandı

Hazine ile yapılan son protokolle de 10 gün önce 35 milyar liralık yeni kefalet paketinin işletmelerin kullanımına açıldığını hatırlatan Gergerli, bu kadar kısa sürede 7 bin 200 işletmenin toplam 4,6 milyar liralık kefalet kullanımında bulunduğunu söyledi. 3 ayrı paketle geçen yıldan bu yana 467 bin 776 firma, 227,3 milyar liralık kefalet desteği ile 255 milyar liralık kredi kullandı. Bu tutarın yüzde 75’ini KOBİ’ler kullanırken, 24 bin 335 ihracatçı firmaya, 40 milyar liraya yakın tutarda kefalet kullandırıldı. Sektör dağılımına bakıldığında yüzde 49,6’sını ticaret, yüzde 32,1’ini imalat sanayi, 12,4’ünü inşaat, yüzde 3,1’ini tarım, yüzde 2,8’ini turizm sektörü oluşturdu.