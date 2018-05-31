Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Türkiye’de internet bankacılığında dünyanın çoğu yerinde olmayan bir sistem geliştirildiğini aktaran Özbilgin “Özel bir bankanın internet adresinde çok küçük değişikliklerle, yeni bir adres oluşturulup sayfanın birebir kopyası yapılıyor. Sistem, herkesin yakalanmasını beklemese de, bir kişinin bile fark etmemesi yeterli. Ancak şu an cep telefonlarına gelen doğrulama mesajlarıyla sıkıntıların önüne geçildi. Parmak izi, göz retinası gibi faktörler de güvenliği artırıyor” diye konuştu.