Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Arena Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzalayan firma, ürünlerini Hepsiburada üzerinden satışa sunacak. Uygun fiyatla ürünleriyle dikkat çeken i-Life’ın Türkiye’de piyasaya süreceği modeller arasında ultra ince dizüstü bilgisayar Zed Air, kategorisindeki en ince dizüstü bilgisayar Zed Air 3, taşınabilir ve dâhilî pile sahip Hepsi Bir Arada (All in One - AIO) bilgisayar Zed PC ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar Zed Note 11 yer alıyor. Bilgisayarların fiyatları ise 700 ila 1300 lira arasında değişiyor. Türkiye’de yıl sonuna kadar 50 bin adet bilgisayar satışı hedeflediklerini belirten i-Life Küresel Satış ve Pazarlama Direktörü Deepak Bhatia, “Bu ilk lansmanımızda bölgede oldukça sevilen, bütçe dostu amiral gemisi ZED serisi ürünlerimizi getiriyoruz. ZED serisi dizüstü bilgisayarlar üst seviye özellikleriyle bilinmenin yanı sıra uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyorlar. Örneğin ultra ince dizüstü bilgisayarımız ZED AIR 3, yalnızca 1,35 kg’lık ağırlığı ile sınıfının en hafifi” dedi. Bhatia önümüzdeki yıllarda akıllı telefon ve giyilebilir cihazların da satışına başlayacaklarını söyledi.