Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konutu, kura yöntemiyle satışa çıkarıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18-29 Haziran arasında alınacağını bildirdi. 11-12 Temmuz’da yapılacak kura çekilişi ile ev sahipleri belli olacak. Fiyatların 198 bin TL’den başladığı konutlarda, taksitler en düşük 961 TL olacak. Proje kapsamındaki 2+1 nitelikte 934 konutun alt gelir grubuna, 3+1 nitelikte 422 konutun orta gelir grubuna satılacağını vurgulayan Turan, “Hiç konut alamamış, dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olsun istiyoruz. Emeklilere de yüzde 25 kontenjan ayırdık. Emekli büyüklerimiz 25 bin TL peşinat bedeli, 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli, 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecek. Orta gelir grubundaki 422 konuta da, 285 bin TL fiyat ve bin 958 TL taksitle sahip olunabilecek. Vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL ve 25 yaşını doldurmuş olması şartını arıyoruz. Başvurular Halkbank şubelerine yapabilecek. Alt gelir grubunda bedel bin lira, orta gelir grubunda ise 2 bin lira” dedi.

Milyoner sayısı 150 bine dayandı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 10 bin 739 kişi artarak 149 bin 719’a yükseldi. Milyonerlerin toplam mevduatı, 995 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 649 bin lira olarak hesaplandı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Son dönemde döviz ve altında yaşanan yükselişlerin, milyoner sayısını da artırdığı belirtiliyor.