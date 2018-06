Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On Numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen talihliler, On Numara için 4 Haziran akşamını beklemeye başladı. Talihliler ise On Numara çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta başlıyor? gibi detayları araştırıyor. On Numara çekiliş sonuçları mpi.gov.tr adresinde yayınlanıyor. Her hafta pazartesi günü olduğu gibi bu hafta da On Numara çekilişine dahil olan talihliler, piyango gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduktan sonra On Numara oynadı. Çekilişe katılanlar ise, ''On Numara ne zaman çekiliyor, On Numara saat kaçta çekiliyor, On Numara çekiliş sonuçları, öğren, On Numara çekildi mi, On Numara sonuçları 4 Haziran'' gibi detayları araştırıyor. İşte 4 Haziran 2018 On Numara çekiliş sonuçları ve çıkan numaralar...

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

On Numara sonuçları geçen hafta

Her hafta olduğu gibi on adet doğru rakamı bilen talihliler, büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Geçen hafta Denizli-Merkezefendi, Edirne-İpsala, Elazığ-Merkez olmak üzere toplamda üç kişiye isabet eden On Numara, 104.822,50 TL büyük ikramiyeyi sahiplerine dağıtmıştı.

On Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor?

Her pazartesi çekilişi yapılan On Numara, yine aynı gününde aynı saatinde talihlileri tarafından ilgi ile takip edilecek. On Numara çekilişi merkezi Ankara'da bulunan Milli Piyango İdaresi binasında saat kşam 21:05'te noter eşliğinde canlı yayınlanan çekilecek. On Numara çekiliş sonuçları turkiyegazetesi.com.tr adresinde de yer alacak.

Büyük ikramiyeyi nereden alırım?

7 ve 7 bilen talihliler, loto bayilerinden ikramiyelerini alabiliyor. 8 ve 9 doğru rakam isabet ettirenler ise kazandıkları ikramiyeyi Milli Piyango İdaresi şubelerinden ya da loto bayilerinden de tahsil edebilir. 10 doğru rakamı bilerek büyük ikramiyenin sahibi olanlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabiliyor.