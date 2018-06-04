Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz geldi çalışanlar yıllık iznini kullanarak tatile çıkmaya hazırlanıyor. İş kanununa göre çalışanlar yıllık izinlerine ek olarak, tatillerini geçirecekleri şehre göre (mesafe) yol izni kullanabilir. Üstelik bu izin 4 güne kadar çıkabiliyor. Ancak bu haktan çoğu çalışanın haberi bile yok.

BELGELERLE İSPATLAMALI

Yıllık izin alan işçi, seyahatini belgeleriyle ispatlarsa işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilir. Örneğin İstanbul'da çalışan bir işçi yıllık iznini memleketi Kars'ta geçirecekse ve biletlerini de işverene sunarsa toplamda 4 gün ücretsiz olarak yol izni kullanabilir. İşveren belgeleriyle bu izni talep eden işçisine ücretsiz olarak yol izni vermek zorundadır.

ÇALIŞAN AVANS ALMAK İSTEYEBİLİR

Yıllık izinle ilgili çok bilinmeyen bir uygulama da yıllık izne çıkarken avans ödemesi zorunluluğudur. Yani 14 gün yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük ücreti, yıllık izne çıkmadan önce peşin olarak ödenmelidir. Ayrıca eğer işçi ayın 15'inde maaş ödemesi yapılan bir işyerinde çalışıyorsa ve yıllık ücretli izin hakkını da ayın 25'inde kullanacaksa, o ayki ücretinin 10 günlük kısmı da işçiye avans olarak ödenmek zorundadır.