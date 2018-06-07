Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye’de 512 şubesi ile faaliyet gösteren Domino’s Pizza geliştirdiği Acil Pizza Butonu ile 30 dakika içerisinde evlere pizza servisi yapacak. Son beş yılda teknolojiye 23 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Domino’s Pizza Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, “Bu süreçte dijital kanallara 12 milyon TL yatırım yaptık. Uygulamamızı 1,1 milyon kişi indirdi. Online siparişte aylık 3 milyon trafiğe ulaştık. Şu an evlere servis cirosunun yüzde 48’i dijital kanallardan geliyor” dedi. Kendilerini pizza satan bir teknoloji firması olarak gördüklerini ifade eden Saranga, müşterilerinin yeni dijital hizmetlerle daha hızlı ve kolay şekilde pizza siparişi vereceklerini söyledi.

Domino’s Pizza, yeni hizmeti Acil Pizza Butonu ile internet üzerinden en fazla sipariş veren müşterilere posta yoluyla Acil Pizza Butonu gönderecek. İlerleyen dönemde bütün müşteriler acil butonu kullanarak pizza sipariş verebilecek. Firma dükkânlara koyduğu pizza kiosklarını da ilerleyen dönemlerde hastane ve üniversiteleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştıracak.

Müşteri memnuniyetini ölçmek üzere geliştirilen diğer projelerden Pizza Tracker, tüketiciye sipariş süreçlerini anlık olarak takip etme ve yönetme imkânı sağlarken, Sıcak Takip uygulaması ile kuryenin takibi sağlanıyor. Cep Cini uygulaması ise tüm Domino’s Pizza dükkanlarını cebe taşıyor. Cep Cini ile yöneticiler dükkânda olmasa bile, alınan sipariş sayısından gün sonundaki satışa, gelen şikayetlerden kurye ile yaşanan aksaklıklara kadar her şeyi bu adım adım takip edebiliyor.