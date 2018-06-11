Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev sahipleri, kiracılarını bankalara yapılan ödeme düzenine göre belirlemeye başladı. Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB) ait Findeks sistemi ile kiracı adaylarının kimlik bilgilerini giren ev sahipleri, adaylarının bankalara olan ödemelerini görerek kiracılarını belirliyor. Adayların risk raporuna ulaşan ev sahipleri, bu işlemi adayların onay vermesi halinde gerçekleştirebiliyor. Uygulama, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, notu yüksek olanlara ise düşük maliyetli kiralama şansı oluşturacak. Bu alanda gerçekleşen talebin diğer sektörlerde de artması bekleniyor.

"BU ÜLKEDE KİMSE BEDAVADAN PARA KAZANAMAZ""BU ÜLKEDE KİMSE BEDAVADAN PARA KAZANAMAZ"



Gayrimenkul danışmanlığı yapan firmalar, uygulamanın doğru ve faydalı olduğunu belirterek, evinde hasar istemeyen, kirasının zamanında ödenmesini isteyen ev sahiplerinin haklı olarak sicili temiz kiracılar istediği yönünde görüş birliğindeler.

"YÜKSEK KREDİ NOTU DÜŞÜK MALİYETLİ KİRALAMA SAĞLIYOR"

Konu ile ilgili Dünya'ya bilgi veren KKB Yönetim Genel Müdürü Kasım Akdeniz, ev sahiplerinin bu uygulamayı kullandıklarını doğrularken, Findeks'in sağladığı hizmetlerin bilinmesinin ardından bu konudaki talebin arttığını kaydetti. Ev sahiplerinin geleceğe yönelik karar verdiğini belirten Akdeniz, sisteminin yasal ve güvenilir olduğu dile getirdi. Akdeniz, işlem sürecini şöyle anlattı: "Findeks’in en önemli özelliklerinden biri, karşılıklı ticari ilişki içerisinde bulunan kişilerin risk ve çek raporlarına karşı tarafın izni dahilinde erişim sağlamasına olanak vermesi. Kiracının Findeks’e SMS yoluyla onay vermesi ile ev sahibinin, kiracı adayının raporuna ya da Findeks Kredi Notu’na saniyeler içerisinde erişmesi ve bilgi sahibi olması mümkün. Bu durum, ev sahibine daha güvenli şekilde evini kiralama imkanı sunarken, kiracıya da yüksek kredi notunun avantajı ile daha düşük maliyetli ev kiralama şansını sağlıyor."