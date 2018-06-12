Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türk ticaret gemisi, 10 Mayıs’ta saat 23.00 sularında Yemen’in Saleef Limanı’nın 75 mil açığında roketle vurulmuştu. Atılan roket suyun 1,5 metre üstünden gemiye isabet etti. Söz konusu olayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından öğrenilmesinin ardından Bahreyn’in Manama şehrinde bulunan Birleşik Deniz Gücü Karargâhı ve Türkiye’deki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkeziyle irtibat kuruldu. Buralarla yapılan görüşmelerde geminin Türkiye’deki koordinasyon merkezine ve Birleşik Krallık Deniz Ticaret Merkezine bildirilmediği tespit edildi. Bu duruma ilişkin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bir yazı gönderdi. Bakanlık da deniz ticaretiyle ilişkili birçok birlik, dernek, kooperatifi bilgilendirdi. Yapılan bilgilendirmede Aden Körfezi’nde seyreden Türk ticaret gemilerinin terörist faaliyetlerle karşılaşması hâlinde öncelikle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ardından da Birleşik Krallık Deniz Ticareti Merkezine bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Saldırıya uğrayan geminin buğday taşıdığı ve atılan roket sonrası herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.