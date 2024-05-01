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Haberler > Ekonomi > Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı

Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş Büyükşehri Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye personeline 1 Mayıs müjdesi verdi. Görgel, “Çalışan kadrolu işçi maaşlarımızı yeni sözleşmemiz de bekar olan için 35 bine çıkarıyoruz. Maaşlar 37 bin ve 40 bin lira civarına tekabül edecek” dedi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Görgel, işlere maaş müjdesinde bulundu.

Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı - 1. Resim

İşçi maaşlarında iyileştirmeler yaptıklarını ve dini bayramlarda verilen ikramiyelerin de artırıldığını ifade eden Başkan Görgel, “Büyükşehir belediyemizde en düşük bekar olarak çalışan arkadaşlarımızın maaşını bu yıl itibariyle sendikamız ile ek protokol yaparak 24 civarından 28 bin liraya çıkarıyoruz. Çalışan kadrolu işçi maaşlarımızı yeni sözleşmemiz de bekar olan için söylüyorum 35 bine çıkarıyoruz. Genel de 37 bin ve 40 bin civarında bir maaşa tekabül edecek inşallah. Bu şekilde iyileştirmelerimize başlıyoruz. Şehrimizde inşa ve imar faaliyetleri önemli buralarda alın terinizi sonuna kadar sarf edeceğinizi biliyorum yeni Kahramanmaraş’ı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi şartlara kavuşturacağız. Bayramlarda 2 bin lira civarında yansıyan ikramiyeleri iptal edip Kurban ve Ramazan bayramlarında ayrı ikramiyeler vereceğiz” dedi.

Belediye personeline 1 Mayıs müjdesi! Maaşlar 40 bin liraya çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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