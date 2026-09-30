Aşk ve Taht final kararıyla gündeme geldi. Akın Akınözü’nün Alaeddin Keykubat karakterine hayat verdiği dönem dizisinin ekran macerasının kısa süreceğinin ortaya çıkmasının ardından dizinin final nedeni ve tarihi merak edildi.

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Aşk ve Taht, yeni sezonun iddialı dönem yapımlarından biri olarak 9 Eylül'de ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hikayesinden hareket eden Bozdağ Film imzalı dizi, 23 Eylül'de üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümün ardından dizinin final kararı aldığı duyuruldu.

AŞK VE TAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aşk ve Taht için final kararı alındı. Akın Akınözü’nün Sultan Alaeddin Keykubat rolüyle başrolde yer aldığı yapımın ekran macerası 5. bölümle sona erecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin ilk beş bölümünün çekimleri final kararından önce tamamlanmıştı. Üçüncü bölümün ardından ekibe üç günlük repo verilmesiyle birlikte kanal ve yapım tarafının reyting performansını değerlendirdiği, son sonuçların ardından altıncı bölüm ve devamı için çekimlere geçilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Aşk ve Taht final mi, kaçıncı bölümde final yapacak? İşte nedeni

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşk ve Taht’ın final kararının arkasında reyting performansının beklentilerin altında kalması bulunuyor. 3. bölümün ardından alınan izlenme sonuçları kanalın ve yapım ekibinin beklediği seviyeye ulaşmadı.

KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Aşk ve Taht 5. bölümüyle final yapacak. Dizinin 4. bölümü 30 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlanırken mevcut yayın düzeni değişmezse 5. ve final bölümünün 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yayınlanacak.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatını ve iktidara uzanan yolculuğunu konu alan bir dönem dizisi. Dizi, siyasi mücadeleler ve taht hesaplaşmalarının yanı sıra karakterler arasındaki ilişkileri de hikayenin merkezine alıyor.

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