Dolarda 7 ay sonra bir ilk! Nisanda TL kazandırdı 

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Bitcon'de sert düşüş! 60 bin doların altına indi, işte nedeni

Borsa, enflasyona kalkan oldu! İşte nisanda en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa, enflasyona kalkan oldu! İşte nisanda en çok yükselen ve düşen hisseler

Seçim sonrası “artacak” spekülasyonları kopartılan dolar, nisan ayında geriledi. 29 Mart’ta döviz bürolarından 33,08 TL’den alınan dolar, nisan ayının son gününde 32,15 TL’den satıldı. Böylece yedi ay sonra dolarda aylık değer kaybı yaşandı. Kapalıçarşı fiyatlarına göre dolar, geçen ay %2,90 ve enflasyon dahil edildiğinde de yaklaşık %6 geriledi. Nisanda %4,50 getiri sunan TL mevduat ise, döviz ve aylık TÜFE beklentisine göre reel kazanç sağladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde rasyonel olmayan gerekçelerle ve spekülatif söylemlerle birlikte, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından “dolarda yükseliş yaşanacağı” iddiaları gündemi meşgul etmişti. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere ve finans profesyonellerinin uyarılarına rağmen birçok tasarruf sahibi, geçen yılki genel seçimlerin ardından yaşananları baz alarak döviz pozisyonlarını artırmıştı.

Seçimlerden önceki sekiz haftalık süreçte, yurt içindeki döviz hesaplarının büyüklüğü 174,5 milyar dolar sınırından 185 milyar dolara doğru yükselmişti. Bu dönemde TCMB’nin toplam rezervlerinde 20 milyar dolar civarında gerileme yaşanmıştı.

NİSANDA DOLAR FİYATI NE OLDU?

Mart ayı ve seçimlerin üzerinden bir ay geçti. 29 Mart Cuma günü 32,4275 TL’den kapanış yapan dolar, 30 Nisan Salı gününü 32,4145 TL’den tamamladı. Bankalar arası piyasa fiyatlarına göre dolar, bir aylık süreçte on binde 4 gibi sınırlı bir oranda geriledi.

DÖVİZ BÜROLARINDAKİ FİYATLAR

Döviz bürolarında ise dolar aynı süreçte 33,08 TL satış fiyatından, 32,15 TL alım fiyatına geriledi. Böylece Kapalıçarşı fiyatlarına göre nisanda dolardaki değer kaybı %2,90 oldu. Cuma günü açıklanacak nisan ayı TÜFE verisi aylık bazda %3,22 bekleniyor. Bu gerçekleşme halinde dolarda, yine Kapalıçarşı fiyatlarına göre geçen ay reel değer kaybı yaklaşık %6’yı bulacak.

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BİR YILLIK ARTIŞ YÜZDE 66,80

Bu arada rakamlar, dolarda 7 ay sonra değer kaybına da işaret etti. Dolar, en son Ağustos 2023’te aylık bazda yüzde 1 civarında gerilemişti. Son olarak mart ayında dolar, yüzde 3 civarında prim yapmıştı.

Son bir yıllık süreçte bakıldığında dolardaki yükseliş %66,80 olarak dikkat çekiyor. Geçen yıl nisan ayında dolar 19,45 TL’den kapanış yapmıştı. Bugün %68,50’de bulunan yıllık enflasyonun, dolardaki artışa yakın seyrettiği dikkat çekiyor.

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YABANCILAR TL’YE GEÇİYOR

Merkez Bankası tarafından kararlılıkla uygulanan sıkı para politikası ve TL varlıklara ilginin artmasıyla birlikte, Türk tahvil piyasasına 19 Nisan ve öncesindeki dört haftada 350 milyon dolarlık yabancı girişi yaşandı. Aynı şekilde borsada da yabancılar 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. ABD’li yatırım bankaları JPMorgan ve Citi de “TL’ye geçiş” önerisinde bulundu. Bu süreçte TL varlıklar öne çıktı.

TL’NİN AYLIK GETİRİSİ YÜZDE 4,50

Öte yandan nisan ayında TL mevduatı tercih eden yatırımcılar yaklaşık %4,50 oranında getiri elde etti. Nisan TÜFE rakamının beklendiği gibi %3,22 civarında gerçekleşmesi halinde, TL’nin nisanda sunduğu reel getiri de yaklaşık %1,28 olarak hesaplanacak.

2024 DOLAR TAHMİNLERİ

TCMB’nin son olarak gerçekleştirdiği nisan beklenti anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar tahmini 40,01 TL olmuştu. Yabancı yatırım kuruluşlarının 2024 sonu dolar beklentileri ise şöyle:

-HSBC: 36,00 TL

-Deutsche Bank: 38,00 TL

-Morgan Stanley: 38,00 TL

-Goldman Sachs: 39,00 TL

Bugünkü TL mevduat oranlarına göre yılın kalan 8 aylık döneminde yaklaşık %38 getiri elde edilebiliyor. Son dönemde İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner ve QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras gibi finans profesyonelleri de bugünkü şartlara göre değerlendirildiğinde, TL’nin daha cazip göründüğünü dile getiriyor.