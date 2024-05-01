Ücretsiz doğalgaz desteği sona erdi! Faturalarda 200 liralık artış bekleniyor

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2023 Nisan ayında uygulamaya konan 25 metreküplük doğalgaz uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Devlete 43 milyar liraya mal olan desteğin sona ermesiyle, faturalarda 150-200 liralık bir artış olacak.

2023 Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasında sona gelindi. Söz konusu destek bugün itibarıyla bitti.

DEVLETE MALİYETİ 43 MİLYAR LİRA

Uygulama kapsamında yaklaşık 20 milyon haneye doğalgaz yardımı yapıldı. Ücretsiz doğal gaz uygulamasının devlete maliyeti ise 43 milyar lira.

FATURALARDA 200 LİRALIK ARTIŞ

Söz konusu destek ile ısınma hariç 25 metreküplük doğalgaz için ücret ödenmiyordu. Vatandaşın faturasının 25 metreküplük tarafı devlet tarafından karşılanıyordu. Desteğin kalkmasıyla faturalarda 150-200 liralık bir artış yaşanacak.

MAYISTA DOĞALGAZA ZAM YOK

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.