Bitcon'de sert düşüş! 60 bin doların altına indi, işte nedeni

Bitcoin, Binance'ın CEO'luğundan istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla 60 bin doların altına düştü. Dün akşamdan beri düşüşünü sürdüren lider kripto para birimi 58 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin'de son 24 saatteki değer kaybı yüzde 8'e ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Fed’in faiz kararı öncesinde Binance'in üst yöneticiliğinden istifa eden Changpeng Zhao’nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla sert düştü. Dün gece saatlerinde 60 bin doların altına gerileyen Bitcoin, yeni günde de düşüşünü sürdürdü.

5 BİN DOLARLIK GERİ ÇEKİLME

Lider kripto para birimi dün 63 bin dolar seviyelerinde bulunurken, şu an itibarıyla 58 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 8'e kadar ulaştı.

14 MART'TAKİ ZİRVE SONRASI DÜŞÜYOR

Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10'a yaklaştı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 46 gündeki düşüş yüzde 18'i aştı.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kasım 2023'te ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao'nun 4 ay hapis cezasına çarptırılmasının da kripto dünyasında sert satışlarda etkisi oldu.

Seattle Federal Mahkemesinde görülen ceza davasında, savcılar, caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken, savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etti.

Zhao'nun avukatları, eski CEO'nun hatasını kabul ettiğini, ABD'ye gönüllü olarak geldiğini, daha önce yasaları ihlal etmediğini ve işbirliği yaptığını savundu.

Bir zamanlar "kripto sektörünün en güçlü kişisi" olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası aldı.