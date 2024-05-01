Borsa, enflasyona kalkan oldu! İşte nisanda en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa nisanı 10.045’ten tamamladı ve tüm zamanların aylık kapanış rekorunu kırdı. BİST100 endeksinde enflasyondan arındırılmış reel getiri geçen ay %6,66 ve ilk dört ayda %17,60 oldu. Nisanda en çok yükselen hisseler %24-%35 arası yüksek getiri sunarken; Sigorta, Bankacılık, Ulaştırma ve Holding sektörlerinde pozitif ayrışma dikkat çekti. Borsada öne çıkan teknik seviyeler… En çok yükselen ve düşen hisseler… Hepsi özel analiz haberimizde!

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Son günlerde TL bazlı yeni rekor serilerine devam eden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, 30 Nisan işlem gününü 10.045 seviyesinden tamamladı. Böylece endeksin aylık performansı belli oldu. Mart ayında 9.142 puandan kapanış gerçekleştiren BİST100, nisanda yüzde 9,88 oranında yükselişe imza attı. Yerel seçimlerin ardından ilk işlem ayı olarak öne çıkan nisan, aynı zamanda BİST100’de ilk defa 10.000 seviyesinin üzerine çıkılan ay olarak da kayıtlara geçti. Endekste yılbaşından itibaren gerçekleşen yükseliş ise yüzde 34,47 olarak gerçekleşti.

BORSADA REEL GETİRİ NE DURUMDA?

TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon rakamları cuma günü açıklanacak. AA Finans Beklenti Anketine göre yılın dördüncü ayında Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) %3,22 yükseliş tahmin ediyor. Bu beklenti dikkate alındığında yılın ilk dört ayında da TÜFE’nin %17,60’a ulaşması söz konusu olabilecek.

Buna göre BİST100 endeksinde nisan ayında enflasyondan arındırılmış reel getiri %6,66 ve ilk dört ayda %16,87 olarak öne çıkabilecek.

NİSAN AYINDA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Geçen ay BİST100 endeksi kapsamında en fazla yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

1-Vakıfbank %35,16 / Son Fiyat: 19,68

2-Türk Telekom %33,18 / Son Fiyat: 40,38

3-Anadolu Sigorta %31,58 / Son Fiyat: 31,58

4-Türkiye Sigorta %29,90 / Son Fiyat: 66,25

5-Pegasus Hava Yolları %27,18 / Son Fiyat: 1,034.00

6-Akbank %27,08 / Son Fiyat 59,45

7- Tekfen Holding %26,96 / Son Fiyat: 51,75

8-Coca Cola %25,43 / Son Fiyat: 725,00

9- MAVİ Giyim %25,00 / Son Fiyat: 92,50

10-KOCAER Çelik %24,36 / Son Fiyat: 58,05

NİSAN AYINDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Geçen ay yine BİST100 endeksi dahilinde en fazla düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

1-Reeder Teknoloji %-17,91 / Son Fiyat: 41,70

2-MIA Teknoloji %-17,78 / Son Fiyat: 56,20

3-Agrotech Teknoloji %-15,09 / Son Fiyat: 31,06

4-Alarko Holding %-10,72 / Son Fiyat: 116,60

5-HEKTAŞ %-9,67 / Son Fiyat: 15,22

6-SAY Yenilenebilir Enerji %-8,55 / Son Fiyat: 78,65

7-ALFA Solar Enerji %-7,94 / Son Fiyat: 89,80

8- İZ Enerji %-6,12 / Son Fiyat: 26,38

9-Borusan Yatırım %-5,01 / Son Fiyat: 3,232.50

10-BOSCH Fren %-4,82 / Son Fiyat: 1,006.00

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER

Nisan ayı performanslarına bakıldığında Bilişim sektöründe değer kayıpları daha belirgin öne çıkarken; Bankacılık, Sigorta, Holding ve Ulaştırma sektör hisselerinde endeks üzeri değer artışları dikkat çekiyor.

Bilişim Endeksi (XBLSM) geçen ay binde 2 değer kaybetti. Sigorta Endeksi (XSGRT) yüzde 27,58; Bankacılık Endeksi (XBANK) yüzde 22,13; Ulaştırma Endeksi (XULAS) yüzde 12,25; Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) de yüzde 10,12 değer artışlarıyla geçen ay kendini gösterdi.

BİST100 BEKLENTİ, HEDEF VE TEKNİK SEVİYELER

BİST100 endeksinde son olarak 9 Nisan-19 Nisan aralığında gerçekleşen 9849 – 9420 düşüş hareketinin ardından gerçekleşen yükseliş; dünkü işlemlerde bu aralığın FİBO 161,80 direnç noktasına da yakınlaşan 10.132 seviyesine kadar devam etti. Ancak gelen kâr satışlarıyla birlikte 10.045 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Satışların devamı halinde 5 günlük ortalamanın da konumlandığı, kısa vadeli yatay trend seviyesi 9950, ilk destek olarak gösteriliyor. Bu desteğin altında da 9850’nin korunması gerektiğinin önemi vurgulanıyor.

Endekste yönün tekrar yukarı dönmesi halinde ise dikkatler ilk olarak 10.130 direncine kesilecek. Bu direncin aşılması durumunda, 9 Nisan-19 Nisan düşüşünün FİBO 261,80 geri alım seviyesine de işaret eden 10.550’nin beklenti dahiline girebileceği ifade ediliyor.