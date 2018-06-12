Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 190,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,30 liradan, bin 253 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 273 liradan, 173,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177,40 liradan, bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 248 liradan, 614 liradan alınan Yarım Ziynet 624 liradan ve 307 liradan alınan Çeyrek Ziynet 312 liradan satıldı.