İstanbul Kapalıçarşı'da 190,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,30 liradan, bin 253 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 273 liradan, 173,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177,40 liradan, bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 248 liradan, 614 liradan alınan Yarım Ziynet 624 liradan ve 307 liradan alınan Çeyrek Ziynet 312 liradan satıldı.
Çeyrek altın 312 lira oldu
12.06.2018 - 18:35 | Son Güncelleme: 12.06.2018 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190,30 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek altın,ekonomi haberleri,
564436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/564436.aspx
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