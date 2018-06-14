Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün Sultangazi’de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi tanıtım törenine katıldı. Sultangazi’de pek çok çevre sorununu ortadan kaldıracak proje ile daha temiz ve daha yeşil bir çevre imkanı sunulacak. Bakan Albayrak’a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da açılış töreninde eşlik etti. Kürsüde açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak “Diyorlar ya bunlar beton, beton başka bir şey yok. Sadece son 2-3 haftada yaptıklarımızı saydığımızda hepsi dünyanın en ileri teknolojileri, en stratejik projeleridir. Birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var” dedi.



“Haftaya ihale süreci başlayacak”

Bu projeyle beraber herkesin kazanacağını ve kimsenin mağdur olmayacağını dile getiren Bakan Albayrak “ Katma değer üretecek, çevreye duyarlı ve ülkemizin maden gelirlerini artıracak stratejik bir dönüşüm sürecini başlattık. Cebeci’nin, Sultangazi’nin bir zenginliği var. Yıllar yılı şehir dışında kalan bu madenler zamanla İstanbul’un büyümesiyle yaşam alanlarıyla sırt sırta gelecek bir hal aldı. Bu üretim modeli ile iş güvenliği ile ilgili çok yoğun sorunlar yaşadık. Bu projenin birçok paydaşı vardı. Üniversite, akademi, iş camiası orada faaliyette bulunan firmalar gibi birçok kesim. Herkesin kazanacağı ve kimsenin mağdur olmayacağı optimum bir model üzerinde 2 yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıkan plan yaptık. Haftaya ihale süreci başlayacak. Bu yaz artık inşaat süreci ve düzenleme sürecine son sürat başlıyoruz. Özellikle bitiş ya da birbirine yakın ruhsat sahalarının birleştirilmesiyle ham maddelerin ortak faaliyetlerle üretilmesinin imkan sağlanmasıyla çok önemli bir adım atılacak” diye konuştu.

Bakan Albayrak, bu projeyle beraber pek çok çevre probleminin de sona ereceğini belirtti. Alper Suat Tutaşı İHA