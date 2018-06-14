Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motor arızası sorunu dolayısıyla toparlanamayan İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls Royce beklenen işten çıkarma planını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada iki yıl içinde 4 bin 600 işten çıkarma olacak. Şirket açıklamasında 2020 yılının sonuna kadar söz konusu yeniden yapılandırma dolayısıyla yılda 400 milyon sterlin tasarruf beklendiğini söyledi. İşten çıkarmaların şirkete maliyetinin ise 500 milyon sterlin olması öngörülüyor.

İşten çıkarmaların üçte birinin 2018 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanırken 2019 yılında programın ivme kazanması bekleniyor.

Şirket son zamanlarda yaşanan motor arızaları dolayısıyla sıkıntılar yaşıyordu.

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İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla artmıştı.

Rolls Royce, Trent 1000 Package C motorunun, kompresör hatası nedeniyle düşük ömürlü olmasından dolayı bazı uçaklar uçuştan çekilmişti.

Bu motor tipi, Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağında kullanılıyor.

Rolls Royce daha önce yaptığı açıklamada, aynı hatanın az sayıda uzun ömürlü Package B motorlarında da görüldüğünü duyurdu.