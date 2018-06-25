Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimin ilk sonuçları uluslararası piyasalarda olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli seçimlerinin ardından dolarda sert düşüş gözlendi. Cuma günü haftayı 4.68 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, dün yapılan seçimlerin ardından 4.5868'e kadar geriledi.

Dolar/TL haftanın ilk gününde şu dakikalarda 4.63 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 5.40'tan işlemde.

ŞİMŞEK: PİYASALAR SONUÇLARI KUTLUYOR

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi…" diye yazdı.







Piyasalarda son durum



09:07 Dolarda düşüş yüzde 2,5'i aştı

Dolar/TL 4,5547'ye kadar geriledi.

TL dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 2,55 değer kazanıyor.

09:00 Dolarda düşüş yüzde 2'yi aştı

Dolar/TL 4,5832'ye kadar geriledi ve TL'nin dolar karşısınad değer kazancı yüzde 2'yi aşarak yüzde 2,02 oldu.

Euro/TL de yüzde 2,14 düşüşle 5,3347

07:30 Dolarda seçim etkisi

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçildiğinin görülmesiyle gevşedi.

1 dolar 4,5868'e kadar geriledi.

Son işlem ise 4,6410 ile Türk Lirası'nın dolar karşısında seçim öncesine göre yüzde 0,77 değer kazancına işaret ediyor.

Euro/TL 5,41

Sterlin/TL 6,16

Deniz Yatırım'dan yapılan seçim sonrası değerlendirmede, Erken seçim riskinin masadan kalkmış olması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmamış olması 8 Temmuz tarihine dek muhtemel seçim belirsizliği fiyatlamasını ortadan kaldıracaktır. Bu nedenle kısa vadeli işlemlerde Türk Lirası cinsinden varlıkların pozitif yönde etkilenebileceğini değerlendiriyoruz" denildi.

Deniz Yatırım, Dolar/TL'de 4,50 bölgesinde, 10 yıl vadeli gösterge faizde yüzde 14-15 aralığında dengelenme görülebileceğine işaret etti. Kurum, hisse senetlerinde ilk tepkinin genel olarak olumlu olmasını bekliyor.