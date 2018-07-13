Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde gıda enflasyonu, olumsuz hava şartlarının yanı sıra, spekülatif hareketlerin ve ürün zincirindeki problemlerin etkisiyle aşırı yükseldi. Bu durum hem enflasyonu tetikledi hem de daha fazla tarım ürünleri ithalatının kapısını araladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni dönemde öncelikle gıda enflasyonuna neşter vuracak. Bu kapsamda eylem planı da hazır. Başlıca şunlar yapılacak:

-Tarımda ileri teknolojiye dayalı üretim yapısı tesis edilecek. Özellikle yüksek teknolojili seracılık ve dikey tarım gibi modern teknikler desteklenecek.

- Tarımsal destekler 3 yıllık dönemler için açıklanacak.

- Gelecek dönemde 8,5 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak.

- Tarımsal kredi ve hibelere ilişkin bürokratik işlemler azaltılacak, üst limitler artırılacak, teminat sorunları hafifletilecek, atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak.

- Tarıma dayalı yatırımlara yüzde 50 hibe devam edecek, 81 il ve 250 köyde “Birlikte Üretim Modeli” hayata geçirilecek.

- IPARD-II kapsamında 5,2 milyar lira hibe ile 10 bin yeni yatırım desteklenecek, 50 bin yeni istihdam oluşturacak.

- Daha önceki dönemlerde adımları atılan Sudan’daki arazi, Türk girişimcilerin yatırımına açılacak.

- Özel sektöre, kiralama garantili lisanslı depo yaptırılacak.

- Kırmızı ette kendine yeterli bir ülke konumuna gelinmesi için damızlık hayvan desteği artırılacak.

- Kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek, meraların girişimciler tarafından ıslah edilerek kullanımı sağlanacak.

1- Üretimin artması için atıl araziler değerlendirilecek, yüksek verim için teknolojik tarıma geçilecek

2- Teşvikler artık 3 yıllığına verilecek, hibe destekleriyle “Birlikte Üretim Modeli” hayata geçirilecek.

3- Ürün kaybının engellenmesi için özel sektöre de, kiralama garantili lisanslı depo yaptırılacak.

4- Et ihtiyacı için damızlık hayvan desteği sürecek. Yem fabrikaları ve meralar devreye alınacak.