Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018’de Türkiye’de 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşacaklarını ancak kurdukları online sistemle dünyanın her yerinden ulaşılabilir olduklarını kaydetti. Orakçıoğlu “Güne Avustralya’da başlıyoruz oradan Asya pazarı, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve son olarak Güney Amerika’ya uzanıyoruz. Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık. 7 dilde aynı günde tüm dünyayı kapsıyor ve aynı anda 4 mevsimi yaşıyoruz.” dedi.

Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi olan Orka Holding’in, bu yıl 8’incisini düzenlediği Yurt Dışı Bayi Buluşması İstanbul’da başladı. Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi dünyanın 85 ülkesinden gelen 200 kişilik alım heyetinin ağırlandığı etkinlikte, şirket, bünyesindeki markaların 2019 ilkbahar/yaz koleksiyonlarını sergiliyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, beş kıtadan 85 ülkeyi ağırladıkları organizasyonun artık hem Türkiye’ye hem de Türk ürünlerine duyulan güvenin nabzını tutması açısından önemli olduğunu vurguladı. Orakçıoğlu “Toplantı, dünyada nasıl bir çekim gücü oluşturduğumuzun ve gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun da ispatı niteliği taşıyor. Toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya, Ukrayna ve Tacikistan gibi ülkeler de katıldı.” diye konuştu.

Orakçıoğlu, Türk erkek hazır giyiminde bir ilk olan bu projenin gerek bayi toplantılarına gerekse online satışlarına çok ciddi katkı sunduğunu kaydederek, organizasyonun birkaç gün daha süreceğini ancak aldıkları siparişlerin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Işık hızıyla büyüyoruz

İşlerinin “Türkiye için çalışmak ve değer üretmek” olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, “Genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik.” dedi.

Bu yıl hedef 430 mağaza

Orakçıoğlu, geçen yılı Türkiye’de 210 ve yurt dışındaki 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıkları bilgisini verdi. Bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu aktaran Orakçıoğlu “Bu yıl yurt dışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16’sının açılışını gerçekleştirdik. 24’ünü de yıl sonuna kadar açacağız” ifadelerini kullandı. Orakçıoğlu, bu yıl toplamda 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı planladıklarını, ihracatta da yüzde 70 artış beklediklerini anlattı.

Birçok iş birliği teklifi geliyor

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu “lüksü ulaşılabilir kılma” stratejisiyle hareket ettiklerini, mağazaların iç dizaynından tasarımlara kadar her bir adımı markaların DNA’sına uygun şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise koleksiyonda doğa dostu ve inovatif ürünlere yer verdiklerinin altını çizdi. Arar “Ülkelerdeki varlığımız çok hızlı büyüyecek. Olmadığımız pazarlarda da olacağız. Bu durum bize iş birliği teklifinin gelmesini sağlıyor” diye konuştu.