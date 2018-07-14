Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin cari açığını kapatması için yıllardır gündeminde bulunan “nitelikli, katma değerli ihracat” konusunda güzel gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda özellikle “savunma sanayii” ve “yüksek teknolojili ürün” gibi pahalı ihracatlar üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Türkiye ile Pakistan arasında, bir süredir müzakere edilen “30 adet T129 ATAK helikopterinin satışı”na yönelik imzalar atıldı. Böylece yaklaşık 1,5 milyar dolar bedelle, tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı. İki kardeş ülke arasında 30 adet T129 ATAK helikopteri satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. TUSAŞ bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı. Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri; yeni nesil silah sistemleri, üstün performans ve manevra özellikleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette de en önemli oyuncular arasında yer alıyor. Pakistan Kara Kuvvetleri tarafından Türkiye ve Pakistan’da kapsamlı testlere tabi tutulan T129 ATAK helikopteri, tüm testleri başarıyla geçerek ihtiyaçları karşıladı. ATAK, dünyada kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olma özelliğini bir defa daha ispat etti.

‘Savunma’da AR-GE ödeneği yüzde 113 yükseldi

Bu yıl merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için ayrılan başlangıç ödeneği, 12,9 milyar lira olarak öngörüldü. 5,3 milyar lira pastadan en yüksek payı üniversiteler aldı. Savunma alanında yürütülecek AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynak ise, geçen yıla göre yüzde 113 artışla 3,7 milyar lira oldu. Savunma, böylece ikinci sırada yer aldı. Bu arada eğitim için 650 milyon lira, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar için 515 milyon lira, tarım için 395 milyon lira, enerji için 204 milyon lira, çevre için 113 milyon lira ayrıldı.