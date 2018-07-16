Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Bugün çeyrek altın kaç lira?' ve 'Gram altın ne kadar oldu?' soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. ltın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın kaç lira?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 16 TEMMUZ 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 192.71 liradan işlem görürken, gram altın satış 194.26 Türk Lirası. (15 Temmuz'da gram altın 193.83 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 314.66 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 321.02 Türk Lirası. (15 Temmuz'da çeyrek altın 320.30 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1294.97 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1307.77 Türk Lirası. (15 Temmuz'da Cumhuryet altını 1305.01 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 176.18 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 177.96 Türk Lirası.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1271.28 liradan işlem görürken, tam altın satış 1284.28 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 629.23 liradan işlem görürken, yarım altın satış 642.06 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1268.46 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1281.34Lirası.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre; Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.

- Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.

- Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.

- Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.