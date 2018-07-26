Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Temmuz altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Günü yükselişle açan gram altın fiyatları, 190,7 civarında dengelendi. Bu değişimin ardından çeyrek altın fiyatları 312 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 1.276 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç para oldu? İşte detaylar...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 190,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 190,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 190,70 liradan, bin 255 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 276 liradan, 173,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 177,50 liradan, bin 227 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 247 liradan, 613 liradan alınan Yarım Ziynet 623 liradan ve 307 liradan alınan Çeyrek Ziynet 312 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.229,2 dolardan işlem görüyor.

TİCARET SAVAŞLARININ ALTINA ETKİSİ

Uzmanlar, ticaret savaşı endişelerinin piyasaları etkilemeye devam ettiğini belirterek, altının ons fiyatının kısa süren düşüşlerin ardından dün toparlandığını ve yükseliş isteğinin kısa vadede devam edebileceğini dile getiriyor.