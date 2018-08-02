Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıkta dönüşümün bir merkezi daha açıldı. Elâzığ Şehir Hastanesi, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet vermeye başladı. Rönesans Sağlık Yatırım tarafından kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında tamamlanan Hastane, 355 bin metrekarelik kapalı alana sahip bulunuyor. Elâzığ Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde 524 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 64 yataklı Psikiyatri, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 50 yataklı Tutuklu Adli Psikiyatri Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yer alıyor. Bunların dışında özellikli sağlık hizmeti sunacak alanlar da bulunuyor. Bu birimlerde organ nakli, tüp bebek, iyot tedavisi, radyasyon onkolojisi, alternatif tıp, nükleer tıp, palyatif bakım gibi alanlarda tedavi hizmetleri verilecek.



OTELDEN LÜKS

Elâzığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, bütün hasta odalarının nitelikli oda olduğunu, 169’unun çift kişilik, diğerlerinin tek kişilik olduğunu, 16 suit odanın bulunduğunu belirtti ve “Şehir hastanemiz gerçekten 5 yıldızlı bir otelden daha lüks” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastaneleri yatırımının önemli bir adımı olan Elâzığ Şehir Hastanesi, bölge insanına hizmet vermenin yanı sıra sınır ülkelerinden Türkiye’ye sağlığına kavuşmak için gelenlerin de önemli bir merkezi olacak.

HER KESİME HİZMET

Dün açılışı yapılan hastanede hasta ve hasta yakını memnuniyeti üst seviyede hedef olarak belirlendi. Açılış gününe özel etkinliklerin düzenlendiği hastanede yürüyemeyen yaşlı ve engelliler ile acil servise getirilen çocuklar elektrikli ve akülü araçlarla taşınıyor.